O avançado Tiago Reis, de 25 anos, é o mais recente reforço do Desportivo de Chaves, da II Liga portuguesa de futebol, após meia época ao serviço do Nacional, do principal escalão, informou hoje o emblema transmontano.

Natural de Brasília, o ponta de lança chega a Trás-os-Montes depois de cumprir oito jogos ao serviço do recém-promovido Nacional, conjunto que ocupa o 14.º lugar da I Liga portuguesa de futebol.

Formado no Goiás, Cruzeiro e Vasco da Gama, clube que também representou como sénior, o dianteiro passou ainda por Confiança, Botafogo de São Paulo e Botafogo do Rio de Janeiro, no Brasil.

Antes de rumar ao futebol português, representou as cores do Al-Mesaimeer, no Qatar.

Tiago Reis é o segundo reforço de inverno do Desportivo de Chaves, que já tinha contratado o também avançado Alberto Soro (ex-Dínamo de Bucareste, da Roménia).