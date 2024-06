Poborský critica CR7: “Se for titular, Ronaldo será um dos elos mais fracos de Portugal”

Em dia de jogo contra a República Checa, o ex-futebolista checo Poborský teceu críticas a Cristiano Ronaldo, considerando que o madeirense não conseguirá manter a performance de outrora.

“Há muito tempo que ando a dizer que, se for titular, Ronaldo será um dos elos mais fracos de Portugal. Os adeptos de ambas as equipas vão ficar loucos por ele, mas com a idade que tem não é tão válido para a construção de jogo e para a pressão como os companheiros mais jovens”, começou por afirmar à agência checa ‘CTK.

No entanto, afirmou que esta é uma realidade que “Ronaldo nunca vai perceber”.“Tiro o chapéu pelo que fez, graças à sua enorme auto-confiança, mas não se pode parar a idade, ele tem 39 anos. Não sabemos como é com o treinador Roberto Martínez, mas foi escrito que o seu antecessor, Fernando Santos, teve este problema no Mundial”, acrescentou.

Portugal defronta hoje a República Checa às 20h.