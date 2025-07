A campanha +Verão... sem drogas, coordenada pela DRS, através da UCAD, a qual visa prevenir e minimizar os problemas relacionados com o consumo de substâncias psicoativas na população da Madeira, com especial enfoque nos adolescentes, jovens adultos e nas suas famílias.

“Fumar é perder tempo” é a frase a difundir, uma vez que por cada cigarro que se fuma a expectativa de vida reduz em 24 minutos. O tabaco é a principal causa de mortes evitáveis em todo o mundo e está associado ao aumento no risco de doenças cardíacas, cardiovasculares, respiratórias e diversos tipos de cancro.

Morrem anualmente 8,2 milhões de pessoas em todo o mundo devido ao tabaco. Por tudo isto, utilizar os carros no rali da Madeira, um evento com grande cobertura mediática, uma excelente oportunidade para prevenir o consumo do tabaco.

Por último e não menos importante queremos enfatizar para que as pessoas que nunca fumaram, não experimentem (incluindo o cigarro aquecido e eletrónico com e/ou sem nicotina) e os que fumam procurem ajuda nas consultas de cessação tabágica existentes nos centros de saúde e na consulta de pneumologia, no hospital dos marmeleiros.