Pé de René Santos ‘feito num oito’

Entrada de Yaya Sithole deixou o tornozelo do defesa brasileiro em muito mau estado. Mas não sofreu qualquer fratura.

As fotos não permitem outra análise. A entrada do médio Yaya Sithole sobre René Santos, no Tondela - Marítimo do último domingo, aos 18 minutos, foi duríssima e por pouco não gerou uma lesão significativa no futebolista do Marítimo. Yaya Sithole foi expulso no seguimento do lance.

Tal como o JM já deu conta, o jogador verde-rubro teve de ir ao hospital realizar uma radiografia mas não foi detetada nenhuma fratura. Hoje o Marítimo dá a conhecer o boletim clínico e o tempo de paragem do futebolista.

Na foto é possível ver-se o pé de René em muito mau estado, com três cortes, dos pitões de Sithole.