O CS Marítimo confirmou este sábado, através do seu site oficial, que o jogo do playoff de acesso à fase de grupos da EHF European League será disputado no Pavilhão do Marítimo, em Santo António.

“Após um trabalho institucional intenso, em estreita articulação com a EHF e a Federação de Andebol, o emblema verde-rubro conseguiu garantir a homologação do seu pavilhão para receber esta importante partida europeia”, lê-se na nota publicada pelo clube. O processo envolveu “várias diligências e contactos exaustivos” com vista a assegurar que o jogo se realizasse, excecionalmente, em casa, perante os adeptos maritimistas.

As duas mãos do playoff estão agendadas para os dias 30 de agosto e 6 de setembro, sendo que o adversário será conhecido no sorteio marcado para 15 de julho.

Na mesma nota, o clube “enaltece o empenho de todos os que contribuíram para este desfecho” e apela à presença dos adeptos para transformar o recinto de Santo António “num verdadeiro Caldeirão”.