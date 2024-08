Paris2024: Portugal eliminado pelo Brasil na primeira ronda de ténis de mesa

A seleção portuguesa foi hoje eliminada na primeira ronda do torneio masculino de equipas de ténis de mesa dos Jogos Olímpicos Paris2024, ao perder com o Brasil, por 3-1.

No encontro de pares, Marcos Freitas (17.º do mundo) e Tiago Apolónia (65.º) perderam com os brasileiros Vítor Ishiy (85.º) e Guilherme Teodoro (122.º), por 3-2, com os parciais de 12-10, 11-9, 7-11, 8-11 e 12-10.

Hugo Calderano, número seis mundial e semifinalista do torneio individual, aumentou a vantagem do Brasil, ao vencer João Geraldo (70.º), por 3-0 (12-10, 11-5 e 11-7), com Marcos Freitas a reduzir, ao triunfar sobre Guilherme Teodoro, por 3-0 (11-7, 12-10 e 11-4).

No quarto encontro, Geraldo foi batido por Ishiy, por 3-2, pelos parciais de 14-12, 8-11, 8-11, 11-9 e 14-12, com Portugal a não conseguir repetir a presença nos quartos de final do torneio de equipas, o seu melhor desempenho em Jogos Olímpicos, conseguido em Londres2012.