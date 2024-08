O português Pedro Buaró afirmou hoje estar desiludido com a sua prestação, depois de ter ficado de fora da final do salto com vara dos Jogos Olímpicos Paris2024, ao falhar os três saltos a 5,60 metros.

“Foi duro, estou um bocadinho desiludido. Claro que queria mais, mas foi o possível hoje. Dei tudo, deixei tudo lá na pista, fiz o possível e o impossível para chegar mais longe. Não estava bem, não estava nas melhores condições, não estava a conseguir correr rápido, nem a conseguir meter as varas e foi este o resultado”, afirmou no final o saltador madeirense, de 23 anos.

A estreia olímpica e o facto de saltar frente aos ‘tubarões’ da especialidade não serviram de desculpa para esta prestação menos conseguida por parte do atual recordista nacional, com 5,82 metros.

“Já tinha competido com eles, não é essa a questão. Estava tranquilo quanto a isso e até é motivante estar aqui com tanta gente e competir com os ‘grandes’, isso motiva ainda mais. Só tenho pena de não ter corrido bem”, finalizou o atleta do Benfica, depois de concluir o concurso no 26.º lugar - 11.º do Grupo B.

Pedro Buaró iniciou o dia a falhar o primeiro salto, aos 5,40 metros, passando à segunda tentativa, mas já não conseguiu ultrapassar a fasquia colocada aos 5,60, sendo que seguiam para a final todos os que ultrapassassem os 5,80 ou pelo menos os 12 melhores.