Está encontrada a terceira final do dia no Torneio “Autocrescente MG Porto Santo Padel Trophy powered by Coral Puro Malte”.

No nível 3, vão disputar a vitória final as duplas Pedro Gonçalves/António Gomes e Diogo Costa/Henrique Maia 9 (7-2 no TB).

O encontro está agendado para as 15:00.