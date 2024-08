A Final do nível 2 , o mais alto do Torneio “Autocrescente MG Porto Santo Padel Trophy powered by Coral Puro Malte”, será disputada entre as duplas Gonçalo Santos/Nuno Santos e Nuno Bernardino/Luís Jasmins.

Antevê-se uma final , em grande, com duas duplas que disputam padel ao mais alto nível.