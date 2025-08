O funeral de Jorge Costa, ex-defesa central internacional português e até agora diretor para o futebol profissional do FC Porto, que morreu hoje, aos 53 anos, decorrerá na quinta-feira de manhã, na Igreja de Cristo Rei, no Porto.

“O funeral de Jorge Costa terá lugar na Igreja de Cristo Rei, no Porto, às 10:30 de quinta-feira. A missa de sétimo dia está agendada para as 19:00 da próxima terça-feira, dia 12 de agosto, no mesmo local”, lê-se numa nota publicada no sítio oficial dos ‘dragões’ na Internet.

De acordo com fonte próxima do malogrado dirigente, a missa de corpo presente esteve inicialmente marcada para a Igreja de São João Baptista da Foz do Douro, antes da romagem ao Cemitério de Agramonte, mas houve uma mudança de local nas últimas horas.

As cerimónias fúnebres de Jorge Costa, que morreu na sequência de uma paragem cardiorrespiratória, vão começar na quarta-feira, com homenagens no Estádio do Dragão, no Porto, entre as 15:00 e as 22:00.

Fonte do Hospital de São João disse à Lusa que Jorge Costa “entrou em paragem cardiorrespiratória na sala de emergência” daquele centro hospitalar, para onde foi transportado, depois de se ter sentido mal no centro de estágios do clube, no Olival, em Vila Nova de Gaia.

Jorge Costa representou os ‘dragões’ em 383 jogos oficiais, entre 1992 e 2005, e foi capitão durante várias épocas, tendo conquistado uma Liga dos Campeões, uma Taça UEFA, uma Taça Intercontinental, oito títulos de campeão nacional, cinco Taças de Portugal e cinco Supertaças.

O ex-defesa somou 50 internacionalizações e dois golos pela seleção principal de Portugal, que representou nas fases finais do Euro2000 e do Mundial2002, já depois de ter conquistado o Mundial de sub-20 de 1991, em Lisboa.