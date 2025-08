Dezenas de pessoas colocaram hoje adereços do FC Porto no mausoléu improvisado a Jorge Costa junto ao Estádio do Dragão, onde, a partir das 15:00, podem prestar a última homenagem ao dirigente que morreu na terça-feira.

O FC Porto colocou as bandeiras do clube a meia haste e é precisamente nessa zona frontal do seu estádio que os adeptos se têm concentrado, pousando bandeiras, cachecóis, pósteres, velas ou mensagens a celebrar a memória do antigo capitão portista.

Nos ecrãs gigantes do estádio permanece a fotografia de Jorge Costa, com uma das suas célebres frases: “Aconteça o que acontecer, faço parte da história do meu clube do coração”.

Dentro do estádio, todos os painéis de publicidade têm somente a inscrição “Jorge Costa 1971-2025”.

Pouco antes das 13:30, o primeiro-ministro Luís Montenegro passou pelo Dragão para deixar uma mensagem e prestar uma derradeira homenagem.

Às 15:00, os portões do parque um do Estádio do Dragão abrem para que os adeptos e a cidade se possam despedir de um dos maiores símbolos do clube, perspetivando-se um perímetro de circulação no interior do recinto, já que o calor que se faz sentir na Invicta desaconselha que o corpo esteja exposto no exterior.

Além das partilhas de sentimentos nas redes sociais, extensíveis a várias figuras e instituições nacionais e internacionais e do mundo do futebol, entre elas FIFA e UEFA, os adeptos portistas – e não só – começaram as homenagens públicas na noite de terça-feira, nas imediações do Estádio do Dragão, no referido mausoléu improvisado.

O último adeus ao ‘eterno capitão’ vai decorrer até às 22:00, sendo que, na quinta-feira, pelas 10:30, vai decorrer o funeral, na igreja do Cristo Rei, na Foz, em cerimónia reservada a familiares e amigos mais próximos.

Jorge Costa, um dos capitães mais emblemáticos dos ‘dragões’, venceu tudo o que era possível pelo clube do seu coração, tendo no seu pecúlio 21 troféus, entre os quais a Liga dos Campeões e a Taça Intercontinental, em 2004, um ano após vencer a Liga Europa.

Os seus êxitos desportivos aliados a um forte perfil de liderança, uma extensão do treinador em campo, tornaram-no num dos pilares da mística do FC Porto, o paradigma do capitão que contribuiu para levar o clube e o seu ADN aos quatro cantos do Mundo.

Jorge Costa, de 53 anos, entrou na terça-feira em “paragem cardiorrespiratória na sala de emergência” do Hospital São João, para onde foi transportado, depois de se ter sentido mal no centro de estágios do clube, no Olival, em Vila Nova de Gaia.

O antigo jogador representou os ‘dragões’ em 383 jogos oficiais, entre 1992 e 2005, e capitaneou o emblema durante várias épocas, tendo conquistado uma Liga dos Campeões, uma Taça UEFA, uma Taça Intercontinental, oito títulos de campeão nacional, cinco Taças de Portugal e cinco Supertaças.

O FC Porto solicitou à Liga Portuguesa de Futebol Profissional o adiamento do jogo de estreia no campeonato, tendo o mesmo passado de sábado às 20:30 para segunda-feira às 20:45, no Estádio do Dragão.