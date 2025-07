O príncipe de Gales, William, prestou hoje a sua homenagem ao futebolista português Diogo Jota e ao seu irmão André Silva, manifestando pesar pelas perdas à família e amigos.

“Como parte da família do futebol, estou profundamente triste em saber do falecimento de Diogo Jota e do seu irmão. Os nossos pensamentos estão com a sua família, amigos e todos os que o conheciam”, escreveu o herdeiro do trono do Reino Unido na conta que partilha com a mulher Kate Middleton na rede social X.

O futebolista português Diogo Jota, de 28 anos, e o irmão André Silva, de 25, morreram hoje de madrugada, num acidente de viação na A52, em Cernadilla, Zamora, em Espanha.

William é fã da modalidade e o patrono da federação inglesa de futebol (Football Association).

Já a vice-primeira ministra do Reino Unido, Angela Rayner, acompanhada pelo presidente da Câmara de Liverpool, Steve Rotheram, foram depositar flores e prestar o seu tributo ao avançado luso.

“É verdadeiramente chocante. Estamos aqui em Liverpool para mostrar a nossa simpatia à sua mulher, aos seus filhos, aos seus amigos e família”, disse Rayner aos jornalistas presentes no local da homenagem a Diogo Jota.

Por seu turno, Rotheram disse que lhe custou a acreditar nas notícias e que chegou a duvidar da veracidade das mesmas, devido “ao mundo de hoje”, mas que, depois de ter a confirmação da morte do futebolista, ficou “completamente devastado”.

E acrescentou: “Jota era um dos favoritos dos adeptos, que lhe tinham dedicado uma música muito especial”.

Diogo Jota era jogador do Liverpool, emblema que representava há cinco épocas e pelo qual venceu uma Liga inglesa, uma Taça de Inglaterra e duas Taças da Liga, sagrando-se ainda campeão do Championship, o segundo escalão inglês, com o Wolverhampton.

Depois da formação no Gondomar e no Paços de Ferreira, o avançado representou por uma época o FC Porto, por empréstimo do Atlético de Madrid, sendo depois cedido pelos espanhóis ao Wolverhampton, no qual esteve três temporadas.

Na seleção portuguesa, Diogo Jota somou 49 internacionalizações, com 14 golos marcados, tendo conquistado duas edições da Liga das Nações, a mais recente em junho deste ano.

Já André Silva tinha cumprido a segunda época ao serviço do Penafiel, da II Liga, depois de já ter alinhado no Gondomar, em que iniciou o seu percurso. Teve ainda passagens pelos escalões de formação de FC Porto, Padroense, Paços de Ferreira, Famalicão e Boavista.