A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) decretou o cumprimento de um minuto de silêncio nos jogos das suas competições até domingo, em memória de Diogo Jota e André Silva, que morreram hoje num acidente de viação.

O futebolista português Diogo Jota, de 28 anos, e o irmão André Silva, de 25, jogador do Penafiel, morreram hoje de madrugada, num acidente de viação na A52, em Cernadilla, Zamora, em Espanha.

Diogo Jota era jogador do Liverpool, que representava há cinco épocas e no qual venceu uma Liga inglesa, uma Taça de Inglaterra e duas Taças da Liga.

Na seleção portuguesa, Diogo Jota somou 49 internacionalizações ‘AA’, com 14 golos marcados, tendo conquistado duas Ligas das Nações.

Depois da formação no Gondomar e no Paços de Ferreira, o avançado representou por uma época o FC Porto, por empréstimo do Atlético de Madrid, sendo depois cedido ao Wolverhampton, no qual esteve três temporadas.