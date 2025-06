A Sala do Senado da Universidade da Madeira acolhe no próximo sábado, dia 21, a II Conferência ‘O treino de guarda-redes’, estando a parte da manhã totalmente reservada para a parte teórica, ficando a vertente prática, no período da tarde, direcionada para o complexo do Andorinha, em Santo António.

A cerimónia de abertura está programada para as 09h00, com intervenções de elementos da organização, da Associação de Futebol da Madeira e da Federação Portuguesa de Futebol.

O primeiro painel, agendado para as 09h30, ficará a cargo de Pedro Roma, que versará sobre ‘O guarda-redes de seleção nacional: da base ao rendimento - o guarda-redes no nosso jogo’.

Pelas 11h00, será abordado ‘O processo de formação dos guarda-redes’, por José Manuel, englobando Clube Desportivo Nacional (João Sousa e Francisco Freitas) e Club Sports Marítimo (Rafael Gonçalves e Francisco Nunes).

Segue-se uma mesa redonda, que conta com a participação de Vítor Manuel Pereira, José Manuel, Pedro Roma, Francisco França e Francisco Freitas.

Antes do intervalo para almoço, haverá um briefing preparatório para a parte prática.

Os trabalho retomam às 14h30, já com a parte prática, no complexo do Andorinha, finalizando com a temática, às 16h00, ‘A deteção de jovens talentos na Skills Academy’, com José Manuel, Vítor Manuel Pereira e Francisco Mendonça.

Refira-se que este é um evento de prestígio e enriquecedor para os treinadores de futebol na Região.