Machico prepara-se para viver, esta noite, uma das edições mais participadas do Neon Color Run, que chega à sua sétima edição com recorde de adesão. A organização anunciou que as 1000 inscrições disponíveis foram oficialmente esgotadas, um número que duplica as vagas oferecidas no ano passado.

Em 2024, o evento contou com 500 inscritos, mas o entusiasmo gerado e a elevada procura levaram a organização a alargar a participação para este ano. A resposta foi imediata e superou todas as expectativas.

Apesar do limite de inscrições, a adesão vai além dos números oficiais. O Município de Machico estima que entre 1500 a 2000 pessoas passem hoje pela baía para assistir ou participar informalmente no evento, que junta desporto, música e uma explosão de cores fluorescentes.

O Neon Color Run é hoje um dos eventos mais emblemáticos do concelho, combinando corrida, animação e convívio, numa celebração ao ar livre que atrai residentes e visitantes. A festa começa ao fim da tarde e promete transformar Machico num cenário vibrante e iluminado.