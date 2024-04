Apesar das conquistas do Santacruzense e do Clube de Machico, o Governo não deverá aumentar as verbas de apoio ao Desporto. Isto mesmo admitiu, há momentos, Miguel Albuquerque, à margem do arranque da Semana da Saúde.

Questionado pela comunicação social, o governante destacou que o governo está em gestão mas, ainda assim, os 12 milhões destinados ao setor têm que ser suficientes pois há prioridades como a Saúde.