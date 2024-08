O Caminho dos Pretos já apresenta uma longa fila de automóveis que, na sua esmagadora, transportam adeptos que vão assistir ao duelo entre Nacional e Sporting, marcado para as 18h00, no Estádio da Madeira.

Recorde-se que este jogo, que conta para a 2.ª jornada da I Liga de futebol, obrigou, por motivos de segurança e de forma a garantir a boa circulação e acessibilidades no local, algumas alterações na habitual circulação do trânsito automóvel na zona da Cidade Desportiva do CD Nacional.

Assim, conforme o edital nº 627/2024 da Câmara Municipal do Funchal, torna-se necessário proceder a alterações temporárias à circulação rodoviária, entre as 15h00 e as 20h00 do dia 17.08.2024 (sábado):

Caminho dos Pretos – fica a funcionar no apenas no sentido ascendente a partir da Rua São João Latrão até ao Caminho do Meio;

Caminho do Meio – fica a funcionar apenas no sentido ascendente desde a Rua do Pomar até ao Caminho do Meio;

Nota: quem circula no sentido ascendente do Caminho do Meio é obrigado a entrar para a Alameda Eng.º Rui Alves e descer em direção ao Caminho do Terço.