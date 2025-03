O Nacional venceu este sábado na receção ao Famalicão (2-1), em jogo que abriu a 24.ª jornada da I Liga.

Daniel Penha colocou os madeirenses em vantagem com um golo ao minuto 14 da primeira parte. Porém, Aranda igualou a partida, no segundo tempo, com um golo ao minuto 57 a fixar o final. Porém, Labidi fez o 2-1 para os madeirenses, aos 90+5’, estabelecendo o triunfo em período de descontos.

Com este resultado, os alvinegros somam 26 pontos, no 11.º lugar, tendo para já uma vantagem de seis pontos para o play-off de despromoção, lugar ocupado pelo AVS, enquanto o Famalicão totaliza 31, no 9.º lugar.