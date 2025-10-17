Nacional retido na Madeira

O Nacional viu o voo que levaria o plantel principal do clube até ao Porto, tendo em vista o embate para a 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, ser cancelado.

O motivo para este cancelamento, segundo o clube, em nota publicada no Facebook, deve-se “à fraca visibilidade no Aeroporto da Madeira”. O clube , adianta ainda que aguardam por “novas informações” em virtude da deslocação até territorio continental, adiantando ainda, na mesma nota, que a realização do jogo poderá “estar em risco”.

De relembrar que o Nacional tem jogo amanhã, às 11h, em Vinhais, contra o Rebordelo, a contar para a 3.ª eliminatória da Taça de Portugal.