Nacional retido na Madeira

O Nacional viu o voo que levaria o plantel principal do clube até ao Porto, tendo em vista o embate para a 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, ser cancelado.
O motivo para este cancelamento, segundo o clube, em nota publicada no Facebook, deve-se “à fraca visibilidade no Aeroporto da Madeira”. O clube , adianta ainda que aguardam por “novas informações” em virtude da deslocação até territorio continental, adiantando ainda, na mesma nota, que a realização do jogo poderá “estar em risco”.
De relembrar que o Nacional tem jogo amanhã, às 11h, em Vinhais, contra o Rebordelo, a contar para a 3.ª eliminatória da Taça de Portugal.
