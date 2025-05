Bom dia!

Desaires de Estrela da Amadora e AVS confirmaram a anunciada permanência do Nacional na I Liga. Rio Ave e Gil Vicente também celebraram ontem a continuidade no principal escalão do futebol nacional.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda a Gala do Desporto. Cristiano Ronaldo e Madalena Costa entre os melhores do ano.

Já na Liga dos Campeões, Inter e Barcelona jogam tudo em Milão.

Saiba ainda que Andorinha festeja hoje 100 anos de existência e que Rali de São Vicente conta com novo máximo de inscritos. A prova que vai para a estrada no próximo fim de semana reúne 49 participantes.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta terça-feira!