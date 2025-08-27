Nacional: Médio Daniel Júnior oficializado

O Nacional assegurou a contratação do médio Daniel Júnior, proveniente do Vitória, do primeiro escalão do Brasil, com contrato por cinco temporadas, até junho de 2030, anunciou hoje o clube da I Liga portuguesa de futebol.

Em comunicado no seu site oficial, o emblema insular informa que o futebolista, de 23 anos, vai integrar os trabalhos da equipa profissional na quinta-feira, em sessão agendada para as 10:30, na Camacha.

O centrocampista brasileiro prepara-se para cumprir a segunda experiência no estrangeiro, depois de em 2023/24 ter alinhado pelos russos do Akhmat Grozny, participando sete jogos.

Com grande parte da formação efetuada no Palmeiras, Daniel Júnior representou ainda, a nível sénior, o Cruzeiro, o América Mineiro e a Portuguesa.

Junta-se às contratações já anunciadas dos guarda-redes Kaique Azarias (ex-Farense) e Kevyn Vinícius (ex-Fluminense, Brasil), dos defesas Lenny Vallier (ex-Guingamp, França) e Alan Núñez (ex-Cerro Porteño, Paraguai), e dos médios Igor Liziero (ex-São Paulo, Brasil), Matheus Dias (Internacional, Brasil), Filipe Soares (ex-Farense), Josué Souza (ex-Grêmio, Brasil), Joel Silva (ex-Boavista) e Deivison Souza (ex-Hope Internacional, Brasil).

Para 2025/25, chegaram ainda os avançados Motez Nourani (ex-Adana Demirspor, Turquia), Martim Gustavo (ex-Estoril Praia), Jesús Ramirez (ex-Vitória de Guimarães), Witi (ex-Al Urooda, Emirados Árabes Unidos), Pablo Ruan (ex-Londrina, Brasil) e Lucas João (ex-Umraniyespor, Turquia).