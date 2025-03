Em relação ao encontro frente ao Benfica, no Estádio da Luz, da última jornada, Tiago Margarido promoveu três alterações no onze dos alvinegros com vista ao duelo com o Casa Pia, desta tarde (15h30).

Zé Vítor estava castigado e cedeu o lugar a Léo Santos, no eixo da defesa.

No miolo, Margarido substituiu Laabidi por Daniel Penha.

Já no ataque, entrou Isaac para o eixo do ataque com Dudu a ser lançado para uma das alas.

Duas alterações que não mexem com o 4x3x3 habitual que o técnico nacionalista gosta de promover.

Onze do Nacional: Lucas França, Garcia, Léo Santos, Ulisses Wilson, Djibril Soumaré, Daniel Penha, Luís Esteves, Dudu, Isaac Tomich, Arvin Appiah, Paulinho Bóia.