Depois de empatar, este domingo, no terreno do Moreirense (1-1), o Nacional assegurou a permanência na I Liga, ao beneficiar da derrota pesada do AVS no Estádio da Luz, ante o Benfica (6-0).

Em Moreira de Cónegos, a equipa da casa adiantou-se no marcador com um golo de Yan Lincoln, aos 63 minutos, mas a formação insular restabeleceu o empate aos 80’, por Zé Vítor.

Faltava assim apenas esperar que o AVS não pontuasse em casa do Benfica, uma vez que os madeirenses têm vantagem no confronto direto com os avenses, que ocupam o lugar do play-off de manutenção. O máximo de pontos que o AVS pode ainda almejar alcançar é precisamente os mesmos 33 que tem o Nacional.