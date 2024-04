Nacional amplia vantagem

Os alvinegros aumentaram a vantagem ao minuto 19, com golo de Gustavo Silva.

O Nacional encontra-se a vencer no reduto do Belenenses por 2-0, com Chuchu Ramírez (9’) e agora Gustavo Silva a serem os autores dos golos.

Em caso de triunfo, os alvinegros isolam-se no segundo lugar, tendo mais um jogo que o AVS, que joga na terça-feira no reduto do Paços de Ferreira.