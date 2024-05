Os quatro arguidos da operação ‘Rota do Viajante II’ ficaram hoje a conhecer as medidas de coação após ter sido concluída a audição junto do Juiz de Instrução Criminal, no Funchal.

Todos os suspeitos vão aguardar ulteriores termos do inquérito, mas sujeitos às medidas de Termo de Identidade e Residência (TIR), proibição de contato com os demais arguidos e proibição de se ausentar da Regão.

Estão igualmente proíbidos de se deslocarem aos balcões do CTT para levantar subsídio de mobilidade.

A dois dos quatro arguidos foi ainda aplicada a medida de obrigação de apresentação semanal em posto da PSP.

Os arguidos, recorde-se, estão indiciados pela presumível prática de crimes de burla qualificada, falsificação de documentos e associação criminosa.

O primeiro interrogatório judicial dos detidos na Madeira, no âmbito da ‘Operação Rota do Viajante II’, começou na quinta-feira e só terminou hoje.