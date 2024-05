PSP recupera materiais furtados no valor de 2.300 euros

A PSP revelou hoje que procedeu à identificação de um cidadão do sexo masculino, de 34 anos e residente no Concelho de Câmara de Lobos, pela presumível prática do crime de furto de materiais de construção civil.

“Perante a notícia do ilícito, perpetrado na manhã do presente dia no interior de uma casa em construção na Freguesia da Ribeira Brava, os polícias da Esquadra de Investigação Criminal e da Esquadra de Câmara de Lobos da Divisão Policial de Câmara de Lobos numa rápida ação concertada, lograram intersetar e proceder à abordagem do indivíduo suspeito, recuperando a totalidade dos bens ora furtados”, lê-se em comunicado de imprensa do Comando Regional da PSP.

O referido órgão de polícia criminal adianta que proprietário dos bens se encontra na posse dos mesmos, os quais estão “avaliados em cerca de 2.300 euros.”

“Dada a inexistência de flagrante delito, o suspeito foi constituído arguido e aplicada a medida de coação de Termo de Identidade e Residência, aguardando os ulteriores trâmites do processo em liberdade”, precicou ainda a PSP.

Lista de materiais recuperados:

Uma extensão elétrica com cerca de 50 (cinquenta) metros;

Dois berbequins da marca Bosch de cor verde;

Dois misturadores de tinta;

Um formão;

Uma rebarbadora pequena da marca Wurth;

Um disco diamante de pequenas dimensões;

Um disco diamante de grandes dimensões;

Uma rebarbadora grande da marca Bosch;

Uma aparafusadora de cor amarela, marca Vito;

Um martelo elétrico da marca Stanley;

Uma máquina de soldar de cor vermelha, marca Nordica;

Uma máquina de cortar cerâmica e respetiva caixa, marca RUBI;

Como de costume, o Comando Regional da PSP Madeira relembrou “a importância de dar conhecimento imediato às autoridades policiais sempre que existe notícia de um crime, possibilitando assim o rápido desenvolvimento de diligências que conduzam ao sucesso das investigações, identificação dos seus autores e recuperação do produto furtado”, remata o comunicado