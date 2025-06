O Estádio José Alvalade, em Lisboa, vai receber os encontros com a Irlanda e a Hungria, das terceira e quarta jornadas do Grupo F de qualificação para o Mundial2026, anunciou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O jogo com o conjunto irlandês vai disputar-se em 11 de outubro, com a visita da Hungria a estar marcada para três dias depois, ambos no recinto do Sporting, que está, neste momento, a receber obras de requalificação.

A estreia de Portugal no Grupo F vai acontecer frente à Arménia, em Erevan, em 06 de setembro, três dias antes de visitar a Hungria, num encontro marcado para a Puskás Arena, em Budapeste.

Estes vão ser os dois primeiros jogos da equipa das ‘quinas’ depois de ter conquistado este mês pela segunda vez a Liga das Nações, graças a um triunfo sobre a Espanha, por 5-3 no desempate por grandes penalidades, após uma igualdade a dois golos.

Os vencedores de cada um dos 12 grupos garante o apuramento para o Mundial2026, que se vai disputar nos Estados Unidos, no México e no Canadá, com os segundos classificados a disputarem um play-off para definir os quatro últimos países europeus qualificados.