O Al Ain, formação do Emirados Árabes Unidos, orientados pelo treinador madeirense Leonardo Jardim, ficou colocado no Grupo G, juntamente com o Manchester City, Juventus e com o Wydad, formação marroquina.

O Mundial de clubes, disputado por 32 clubes, divididos em oito grupos de quatro, com os dois primeiros a seguirem para os ‘oitavos’, realiza-se de 15 de junho a 13 de julho de 2025, com 63 jogos em 12 estádios de 11 cidades dos Estados Unidos.