Mundial de Clubes: Benfica vence Bayern e avança para os ‘oitavos’

A necessitar apenas de um empate para seguir em frente, o Benfica carimbou esta noite a passagem aos oitavos de final do Mundial de Clubes 2025 ao vencer o Bayern Munique, por 1-0.

Esta foi a primeira vitória das águias frente ao Bayern em 14 duelos.

Em Chartlotte, EUA, o golo solitário da partida foi apontado por Andreas Schjelderup aos 13’, após cruzamento de Fredrik Aursnes.

Com este resultado, o Benfica assegurou o 1.º lugar do Grupo C com sete pontos, mais um que o Bayern Munique.

Na próxima fase, os lisboetas vão medir forças com o 2.º classificado do Grupo D, ou seja vai defrontar o Chelsea ou o Espérance Tunis.

Já o outro encontro do Grupo C entre Auckland City e Boca Juniors, quando o marcador registava 1-1, foi suspenso devido a ameaça de tempestade. O encontro deverá recomeçar às 22h10.