O Benfica goleou hoje os neozelandeses do Auckland City por 6-0, assumindo, à condição, a liderança do Grupo C do Mundial de clubes de futebol, em encontro disputado em Orlando, nos Estados Unidos.

Ángel Di María, aos 45+8 e 90+8 minutos, ambos de penálti, Vangelis Pavlidis, aos 53, Renato Sanches, aos 63, e Leandro Barreiro, aos 76 e 78, marcaram os tentos dos ‘encarnados’, que se tinham estreado com um 2-2 com o Boca Juniors.

Com este triunfo, o conjunto de Bruno Lage passou a liderar isolado o agrupamento, com quatro pontos, contra três do Bayern Munique e um do Boca Juniores, que se defrontam ainda hoje, enquanto o conjunto da Oceânia continua a zero.