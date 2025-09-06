Mundial 2026: Portugal inicia qualificação com goleada na Arménia

Portugal entrou da melhor forma na qualificação europeia para o Mundial 2026, ao vencer esta tarde, em Erevan, a Arménia por 5-0.

A goleada começou a ser construída na 1.ª parte com golos de João Félix (10’), Cristiano Ronaldo (21’) e João Cancelo (32’).

Já na etapa complementar, Cristiano Ronaldo (46’) João Félix (61’) bisaram. Ou seja, todos os golos portugueses foram apontados por jogadores que atuam no campeonato saudita.

Portugal alinhou de início com Diogo Costa, João Cancelo, Gonçalo Inácio, Rúben Dias, Nuno Mendes, Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, Pedro Neto, Cristiano Ronaldo e João Félix.

Jogaram ainda Francisco Trincão, Gonçalo Ramos, Nuno Tavares, Pedro Gonçalves e João Palhinha.

A 1.ª jornada do Grupo F de qualificação fica concluída este sábado, após o confronto entre Irlanda e Hungria, cujo início está aprazado para as 19h45.

Já a 2.ª jornada acontece na quarta-feira, com Portugal a visitar os húngaros (19h45) e os arménios a receber os irlandeses (17h00).

Após seis jornadas, o 1.º classificado apura-se diretamente para o Mundial 2026, ao passo que o 2.º vai disputar o play-off.<br />