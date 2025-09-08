Mundial 2026: Francisco Conceição falha o Hungria-Portugal

O extremo Francisco Conceição vai falhar o duelo de Portugal com a Hungria, de apuramento para o Mundial2026, depois de ter sido dispensado do estágio devido a problemas musculares, divulgou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

De acordo com o organismo, que publicou uma nota no seu site oficial, Conceição apresentou um “desconforto muscular” e foi dado como inapto pela Direção de Saúde e Performance da FPF para o duelo de terça-feira em Budapeste.

O jogador da Juventus fica assim sem qualquer minuto somado nos primeiros dois jogos de Portugal no Grupo F de qualificação para o próximo Campeonato do Mundo, depois de ter sido suplente não utilizado no triunfo por 5-0 na Arménia.

Já no arranque do estágio, na Cidade de Futebol, em Oeiras, o extremo já tinha falhado o primeiro treino também devido a questões musculares.

Já sem Conceição, a formação do selecionador Roberto Martínez tem um treino agendado para a Puskas Arena, recinto que vai receber o jogo, para as 19:00 (18:00 de Lisboa), com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.

Antes, às 18:00 (17:00), também na Puskas Arena, Martínez e um jogador ainda a designar irão fazer a antevisão da partida frente aos magiares em conferência de imprensa.

O Hungria-Portugal está agendado para 20:45 (19:45) e terá arbitragem do belga Erik Lambrechts.