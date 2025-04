Motocross regional regressa a 1 de maio na Pista das Carreiras

O Campeonato Regional de Motocross da Madeira está de volta na próxima quinta-feira, 1.º de Maio – Dia do trabalhador.

A Pista das Carreiras, ‘catedral’ madeirense da modalidade, no concelho de Santa Cruz, volta a ser o palco do arranque do campeonato com a receção da I Prova do Campeonato Regional da Madeira de Motocross 2025.

A época desportiva já tem o calendário definido, sendo composta por três provas, sendo esta primeira organizada Associação Recreativa e Cultural da Ajuda em parceria com a equipa MXMadeira.