Morreu Artur Jorge, antigo selecionador português. Tinha 78 anos

Faleceu, esta madrugada, o antigo selecionador português Artur Jorge.

Recorde-se que o técnico foi ainda treinador do FC Porto pelo qual ergue a primeira Taça dos Campeões do Futebol do clube, em 1987.

Além deste título, somou sete vezes o título de campeão nacional.

A notícia está a ser avançada pela A Bola, que cita um comunicado da família.

”Morreu serenamente, rodeado dos seus familiares mais próximos”, acrescenta a nota.

André Villas Boas já reagiu à notícia: “Até sempre Artur Jorge. Os meus mais sinceros pêsames a toda a sua família. Que descanse em Paz”, escreveu na sua página de Facebook.