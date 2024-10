Morreu Agostinho Rodrigues, antigo presidente do Sporting Clube da Madeira

Faleceu ontem, aos 95 anos, Agostinho Rodrigues “o carismático Presidente do Sporting Clube da Madeira, e que liderou os destinos do clube desde a década de 60, até finais dos anos 90, informou hoje o emblema verde branco com comunicado.

“Partiu um homem bom, e que muito deu á coletividade verde e branca Madeirense. Sócio número 1 do Sporting CM, era Presidente do clube quando conquistou a Taça da Madeira em futebol sénior masculino, e viu Paula Saldanha – atleta do Sporting da Madeira – representar Portugal nos Jogos Olímpicos de 1992 em Barcelona A atual Direção do Sporting CM, endereça à família do ex-Presidente Agostinho Rodrigues, neste momento difícil, as mais sentidas e sinceras condolências”, lê-se na nota.