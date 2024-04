Está a chegar a 15.ª edição do Madeira Island Ultra Trail (MIUT), uma das mais importantes provas de trail running à escala mundial.

Nos próximos dias, a Região será o palco de todas as atenções na modalidade, com a particularidade de este ano se atingir o número recorde de inscritos. Ao todo, serão 3.581, com 2.300 atletas estrangeiros.

Em representação estarão 58 nacionalidades, sendo que a França, com 1.192 atletas é o país mais representado, seguindo-se Portugal, com 1.003.

O evento é composto por provas em cinco distâncias: 115 km, 85, 60, 42 e 16. As primeiras quatro têm início no sábado, 27 de abril, enquanto a distância mais curta está agendada para domingo, 28, dia em que também se realiza a cerimónia de entrega de prémios. A meta de todas as provas será em Machico.