Miguel Nunes, que na sexta-feira à noite venceu a primeira classificativa por uma margem de oito décimas sobre Miguel Caires, começou este sábado a aumentar as distâncias para os opositores mais diretos.

O atual líder do Rali do Marítimo/Município de Machico venceu a PEC 2 - Maiata com um tempo de 9:54.0, com João Silva a saltar para o segundo lugar (10:01.2), e com Miguel Caires a completar o pódio (10:17.9).