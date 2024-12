A manchete da capa do Desporto de hoje titula que, no tira-teimas para o título, Miguel Nunes foi mais forte no duelo frente a João Silva e acabou por celebrar a conquista do campeonato em solo porto-santense.

Apesar da vontade demonstrada, o Nacional teve ontem de se contentar com apenas um ponto. Aos alvinegros continua a faltar acerto ofensivo.

Ontem, o Sporting voltou a perder. Desta vez, foi o Santa Clara a levar a melhor frente à equipa de Alvalade, ao vencer por 1-0.

“Rui Duarte reclama ‘revolta’ frente ao Benfica B”; “Jéssica foi a MVP de um desaire à tangente”, e “Duarte Anjo promete novo ciclo no badminton nacional” compõem as restantes chamadas no Desporto.