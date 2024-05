Miguel Caires voltou a ser o mais rápido no troço compreendido entre o Arco de São Jorge e a Boaventura. Depois de ter vencido a PEC 4 - Boaventura, o piloto do Skoda Fabia fez também o melhor tempo ao percorrer o mesmo troço no sentido inverso, na PEC 5 - Arco de São Jorge.

Miguel Caires fez um tempo de 4:33.6, retirando mais cinco décimas à desvantagem que ainda leva para João Silva e que se cifra agora nos 9,3 segundos, em termos de classificação geral. O ainda líder do Rali de São Vicente fez o segundo melhor tempo (4:34.1) e Vasco D. Silva voltou a chegar aos lugares do pódio com a terceira melhor marca (4:49.7).