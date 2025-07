Miguel Caires (Škoda Fabia RS Rally2) foi o piloto mais rápido na primeira classificativa do Rali da Calheta, disputada na noite desta sexta-feira. Numa classificativa particularmente técnica, com zonas de passagens muito estreitas, os três primeiros terminaram com registos muito próximos, com apenas algumas décimas de diferença.

O pódio foi ocupado exclusivamente por viaturas da Škoda, com Rui Jorge Fernandes (Škoda Fabia Rally2 Evo) a ocupar o segundo lugar com um tempo de 1:59.4, apenas três décimas mais lento do que o líder (1:59.1). Na terceira posição ficou Miguel Nunes (Škoda Fabia RS Rally2), com 1:59.8, a sete décimas do lugar mais alto do pódio e a quatro do segundo classificado.

João Silva (Toyota GR Yaris Rally2) fez o quarto melhor tempo, com 2:00.9, ex-aequo com o regressado Alexandre Camacho (Hyundai i20N Rally2).