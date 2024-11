A saída de Vítor Campelos do AVS, hoje oficializada, faz com que 50% dos clubes da I Liga de futebol já tenham trocado de treinador e quando o campeonato atingiu cerca de um terço dos seus jogos.

Com a troca de Campelos por Daniel Ramos, no total existiram mudanças em nove clubes, metade dos 18 que integram a competição, sendo que a primeira aconteceu ainda antes do início do campeonato.

O treinador Tozé Marreco rescindiu com o Gil Vicente ainda antes do arranque da prova, sendo substituído provisoriamente pelo interino Carlos Cunha na jornada inaugural, até à chegada, na seguinte, de Bruno Pinheiro.

Com a I Liga de futebol a atingir cerca de um terço das suas 34 jornadas, os momentos mais ‘mediáticos’ aconteceram com o despedimento de Roger Schmidt à quarta jornada e a formalização da saída de Ruben Amorim, contratado pelo Manchester United.

No Benfica, o treinador alemão, campeão em 2022/23, não resistiu aos maus resultados (um empate e uma derrota em quatro jogos), um cenário diferente de Amorim, que à boleia do seu bom desempenho no líder Sporting foi alvo da cobiça dos ingleses.

Nas ‘águias’, Bruno Lage regressou ao clube, contando apenas com vitórias na I Liga desde a quinta jornada e com um jogo a menos, enquanto os ‘leões’ formalizaram na segunda-feira a entrada de João Pereira, que estava na equipa B.

O Sporting de Braga, logo após a primeira jornada, com a saída de Daniel Sousa e a entrada de Carlos Carvalhal, Estrela de Amadora, Farense, Arouca e Rio Ave foram outras equipas que também já trocaram de treinador nesta edição 2024/25 da Liga.

- Mudanças de treinador na edição 2024/25 da I Liga portuguesa de futebol:

Jornada Clube Sai Entra

- Gil Vicente Tozé Marreco - Carlos Cunha (interino)

1.ª Sporting de Braga Daniel Sousa - Carlos Carvalhal

1.ª Gil Vicente Carlos Cunha (interino) - Bruno Pinheiro

4.ª Benfica Roger Schmidt - Bruno Lage

6.ª Estrela da Amadora Filipe Martins - José Faria

6.ª Farense José Mota - Tozé Marreco

9.ª Arouca Gonzalo García - Vasco Seabra

10.ª Rio Ave Luís Freire - Petit

11.ª Sporting Rúben Amorim - João Pereira

11.ª AVS Vítor Campelos - Daniel Ramos