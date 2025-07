As transferências no mundo do futebol estão hoje em destaque no JM Desporto, que lhe dá conta de um ‘Mercado a ferver’.

No plano nacional, Gyokeres não sai, Richard Rios já veio. O sueco só quer representar o Arsenal e terá rejeitado o Manchester de Ruben Amorim. Já o médio do Palmeiras é reforço do Benfica por 27 milhões de euros.

Nas Região, Nacional e Marítimo procuram mais soluções para o ataque.

‘Leonardo Jardim imparável’ é outra chamada à primeira página nesta edição. O Cruzeiro, equipa liderada pelo técnico madeirense, volta a vencer e cimenta liderança no campeonato brasileiro, o popularmente chamado Brasileirão.

Na arbitragem, o Jornal assinala o encerramento de um curso em 30 formandos passaram com “distinção”.

Ontem, houve prova de atletismo, que ligou São Roque ao Pico dos Barcelos. Adília Fernandes e Paulo Macedo foram os vencedores deste evento desportivo.

E no ténis de mesa, o destaque vai para Tiago Abiodun, ouro no Europeu de Jovens, e para Gonçalo Gomes, que voltou a vencer nos Mundiais Universitários.

