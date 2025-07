O médio Deivison Souza foi oficializado hoje como jogador do plantel de futebol profissional do Nacional, com o clube madeirense a revelar que o jogador assinou contrato válido até junho de 2030.

O jovem brasileiro, de 19 anos, chega proveniente do Hope International FC (Brasil) e vai integrar os trabalhos do plantel a partir desta sexta-feira, informou ainda o emblema liderado por Rui Alves, através de comunicado publicado no sítio oficial dos alvinegros na internet.