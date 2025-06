O médio Bruno Costa chegou a acordo com o Nacional para a rescisão do contrato que ligava as duas partes até junho de 2026, confirmou hoje à Lusa fonte oficial do clube da I Liga de futebol.

Contratado em julho de 2024, o médio, de 28 anos, que agora é um jogador livre, marcou dois golos e fez uma assistência em 19 jogos pelos ‘alvinegros’.

Bruno Costa é a primeira saída confirmada no plantel do Nacional, que ainda não oficializou nenhum reforço para a nova temporada, sendo que o arranque dos trabalhos está marcado para 01 de julho, com os habituais testes físicos e exames médicos, no Estádio da Madeira, no Funchal.