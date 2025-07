O Marítimo anunciou hoje que já recebeu a confirmação da sua participação na edição 2025/26 da Liga Revelação.

“Após a extinção da equipa sub-23 na época 2022/23, a Direção do emblema maritimista assegura agora o regresso a uma das principais competições do futebol de formação em Portugal, reforçando o compromisso com o desenvolvimento contínuo de um ambiente favorável para potenciar as competências dos jovens futebolistas”, lê-se em comunicado.