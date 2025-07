Marítimo: Venda parcial da SAD pode ascender até 22,5 M€

O Marítimo, da II Liga de futebol, apresentou aos sócios uma proposta para a venda parcial da SAD, por um valor que pode ascender aos 22,5 milhões de euros, segundo o documento disponibilizado online para os sócios.

A proposta de investimento prevê a compra, numa primeira fase, de 40% da SAD maritimista, por 15 milhões de euros (ME), sendo que o investidor nomeia três dos cinco membros do conselho de administração, ao passo que o Marítimo designa os restantes dois administradores e escolhe quem ocupa a presidência.

Caso os madeirenses subam ao primeiro escalão, o investidor tem a possibilidade opcional de obter mais 11% do capital social da SAD, ao passo que o apuramento para as competições europeias permite adquirir mais 9%, num valor total que pode ascender até aos 22,5 ME, por 60% da SAD, de acordo com o documento.

Os ‘verde-rubros’ referem ainda que o nome, estádio, símbolo e cores não mudam, acrescentando também que as modalidades ditas amadoras continuam sob alçada do clube, que preserva o direito de recompra, em caso de saída do investidor, cuja identidade não foi revelada.

A proposta de venda parcial da SAD será discutida e votada pelos sócios do Marítimo, no dia 18 de julho, em Assembleia Geral (AG), no pavilhão do clube, em Santo António, no Funchal.