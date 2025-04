O Marítimo triunfou este domingo no reduto do Benfica B, por 2-1, operando uma reviravolta no marcador, no segundo tempo.

Os ‘encarnados’ foram para o intervalo a vencer, por 1-0, com golo de José Melro.

Porém, no segundo tempo, os verde-rubros marcaram ao minuto 55, por Guedes, empatando o encontro, seguindo-se perto do minuto 90, mais concretamente aos 89 minutos, o golo de Michel, que fechou o resultado em 2-1 para a coletividade madeirense.

Com o triunfo, o Marítimo soma agora 37 pontos, no 11.º lugar e atravessa a melhor fase da temporada, pois não perde há seis jogos no campeonato (três vitórias e três empates) enquanto o Benfica B está na 5.ª posição, com 44 pontos.