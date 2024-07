Bom dia!

Treinador verde-rubro acredita que o sorteio foi “bom”, independentemente de defrontar equipas teoricamente mais fortes no início. Fábio Pereira insiste que o grupo está motivado e preparado para encontrar soluções rumo à subida. Reforços do Nacional já estão integrados.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda o Europeu. ‘Meias’ com sabor amargo. Os adeptos portugueses assistem hoje (20h00, RTP1) ao duelo entre Espanha e França com a sensação de que abandonaram a prova cedo demais. Os espanhóis chegam como favoritos, mas os gauleses já demonstraram solidez.

Saiba ainda que dez equipas atacam a Volta à Madeira em Bicicleta e que 34 pilotos garantem fortes emoções no Rali da Ribeira Brava.

Destaque ainda para o biatlhe-triathle. Desporto Escolar com nota positiva no Europeu.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta terça-feira!