Marítimo promove ação solidária relativa ao Dia da Mãe no jogo com Feirense

O Marítimo vai promover uma ação solidária de recolha de bens essenciais relativa ao dia da mãe, no domingo, no jogo frente ao Feirense, da 32.ª jornada da II Liga, anunciou hoje o clube madeirense.

Todos os artigos recolhidos revertem a favor do Centro da Mãe, uma instituição particular de solidariedade social, cujo “ponto de recolha estará situado no coreto, em frente à loja do estádio”, pode ainda ler-se na mesma nota.

O clube madeirense, 10.º classificado, com 41 pontos, recebe o Feirense, que é oitavo, com 45, no domingo, em jogo da 32.ª e antepenúltima ronda da II Liga de futebol, às 15:30, no Estádio do Marítimo, no Funchal.