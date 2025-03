O presidente do Marítimo vai aguardar pela validação do requerimento da Assembleia Geral Destitutiva, que foi formalizado hoje, para depois se pronunciar sobre este pedido, informou o clube através de comunicado.

“Por estarmos em vésperas de um jogo importante e porque o requerimento é dirigido ao Presidente da Assembleia Geral, Tranquada Gomes, enquanto as assinaturas não forem validadas, o Presidente do Marítimo Carlos André Gomes não se pronunciará sobre o pedido de destituição da Direção, entregue nesta sexta-feira nos serviços do clube”, lê-se na nota publicada no sítio do clube na internet..

A nota sublinha, a terminar, que “o importante neste momento é dar tranquilidade à equipa de futebol.”

Refira-se que Carlos André Gomes já afirmou que irá demitir-se se for marcada a referida assembleia.